IL CONTAGIO

ROMA Tre vie per diffondersi. Il virus, partito dalla Cina, ha preso diverse direzioni e così il contagio ha raggiunto tutto il mondo. Ma gli ultimi studi stabiliscono che in Europa è arrivato dalla Germania e non dall'Italia. Gli altri due pazienti zero sarebbero approdati negli Stati Uniti e a Sud, in Corea e Australia. A spiegarlo sono la virologa Ilaria Capua, direttrice del centro One Health dell'università della Florida, sulla base delle oltre 150 sequenze genetiche dei Coronavirus finora pubblicate, e altri studiosi che individuano la Germania, dove il Coronavirus ha avuto un exploit nelle ultime ore, il punto di partenze europeo. «Va sfatato il mito che l'Italia abbia diffuso il virus», aggiunge Capua. «Il dato evidente - spiega - è che la dinamica dell'infezione in Europa è diversa da quella raccontata finora». Intanto anche il parlamento europeo prende precauzioni per evitare l'epidemia e trasferisce a Bruxelles la seduta plenaria prevista per la prossima settimana a Strasburgo, mentre il Regno Unito estende le misure prima riservate a chi rientrasse dalla zona rossa italiana. Per tutti quelli che arrivino dal nostro paese e presentino anche sintomi leggeri è prevista la quarantena.

L'EUROPA

Le sequenze genetiche del coronavirus ottenute in Italia sono ancora poche, ma sufficienti per capire che «non sono stati gli italiani a diffondere l'infezione», dice Capua. È comunque inutile cercare ancora di rintracciare il paziente zero: potrebbe essere uno, ma potrebbero essere centinaia. Quello che sappiamo - spiega la virologa - è che il nuovo coronavirus è arrivato in Europa dalla Cina probabilmente in gennaio, portato da centinaia di persone. Saranno le sequenze genetiche, depositate nelle due grandi banche dati chiamate Gisaid e GeneBank, a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo, a ricostruire gli ingressi multipli in Europa. A confermare la tesi della virologa è Trevor Bedford del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, che sul suo sito Netxstrain ha pubblicato una mappa genetica che ricostruisce l'albero genealogico del Covid-19 in Europa. «Incredibilmente, sembra che il primo cluster» di contagi da nuovo Coronavirus registrato «in Germania sia l'antenato diretto delle infezioni successive e abbia quindi portato direttamente a una parte dell'epidemia diffusa che circola oggi in Europa». E aggiunge: «Alla base di questo lignaggio - spiega - c'è il paziente 1 in Baviera che era stato infettato da un collega di lavoro in visita dalla Cina. Questo cluster è stato esaminato tramite la traccia dei contatti e un'analisi pubblicata sul New England Journal of Medicine (Nejm)». Sulla rivista è infatti pubblicato un articolo che ricostruisce la Storia del contagio tedesco, nato peraltro, a quanto risulta, da pazienti asintomatici. A sospettarlo è un team di medici tedeschi che, in una lettera pubblicata sul New England Journal of Medicine, fanno risalire il primo contagio uomo a uomo in Europa intorno a fine gennaio in Germania. Il primo paziente risultato positivo ai tamponi è un manager 33enne tedesco entrato in contatto con una collega di Shanghai durante un meeting aziendale a Monaco di Baviera. La conferma del focolaio tedesco, dal quale sarebbero derivati i contagi anche in Italia, arriva inoltre dal sito Netxstrain, fondato e diretto dal gruppo guidato da Trevor Bedford, del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle. Anche in questo caso la mappa genetica creata dal gruppo di esperti americani indica che il focolaio tedesco potrebbe avere alimentato la catena dei contagi al punto da essere collegato a molti casi in Europa e in Italia.

LA GERMANIA

Intanto sono saliti a 400 i casi accertati in Germania: 138 casi più di quelli registrati fino a martedì, quando il bilancio era di 262. Con 181 casi resta il Nordreno-Vestfalia il Land più colpito; seguono il Baden-Wuerttemberg con 73, la Baviera con 70, mentre a Berlino sono 13.

IL PARLAMENTO UE

La prossima sessione plenaria del Parlamento Ue, prevista a Strasburgo la prossima settimana, si terrà invece a Bruxelles a causa del Coronavirus. Una decisione assunta dal presidente David Sassoli dopo aver la lettura del rapporto elaborato dal Servizio medico del Parlamento.

