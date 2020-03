L'INIZIATIVA

VENEZIA Hanno deciso di partire ieri, in occasione della Giornata mondiale del Teatro. Gli Stabili del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e di Bolzano hanno lanciato la prima tournée digitale delle rispettive produzioni, destinata a supportare chi è recluso nell'ambito della campagna del Mibact #iorestoacasa. Iniziando da questo weekend, ogni venerdì, sabato e domenica alle 20 i tre teatri istituzionali del Nordest trasmetteranno in streaming sui propri canali YouTube il video integrale di uno spettacolo teatrale.

DA PAOLO ROSSI A GOLDONI

L'apertura della stagione virtuale è stata affidata a una produzione altoatesina: Molière. La Recita di Versailles, scritto da Paolo Rossi e Giampiero Solari su canovaccio di Stefano Massini. Il programma prosegue questa sera con il secondo appuntamento con la produzione veneta Romeo e Giulietta firmata da di Stivalaccio Teatro, mentre a chiudere il fine settimana sarà La guerra di Carlo Goldoni con la regia di Franco Però presentato domenica 29 marzo dal Rossetti. La proposta in streaming prosegue nei prossimi weekend di quarantena. Bolzano propone Tempo di Chet. La Versione di Chet Baker che fonde teatro e jazz (interpretato dal vivo da Paolo Fresu) per la regia di Leo Muscato, mentre dal Veneto arriva una doppietta goldoniana: Il malato immaginario di Stivalaccio Teatro e I rusteghi nella versione diretta da Giuseppe Emiliani.

«Il fatto che il Nordest teatrale si sia ritrovato nell'offrire un servizio al pubblico, è il compimento di un percorso iniziato mesi fa ed è un ottimo inizio per una sinergia che intendiamo proseguire», rimarca per lo Stabile del Veneto il presidente Giampiero Beltotto. Il presidente dello Stabile FVG Francesco Granbassi e il direttore di Bolzano Walter Zambaldi hanno ribadito come «questo momento critico sia l'occasione per consolidare intenti di collaborazione che già esistevano».

Giambattista Marchetto

