ROMA In Italia la filiera dell'auto vale il 5,6% del Pil con oltre 250.000 addetti. Un settore strategico, dunque, alle prese con una enorme trasformazione poiché il passaggio dal motore diesel a quello elettrico (più semplice e con meno componenti) e all'auto autonoma e connessa potrebbe comportare una riduzione dell'occupazione nella componentistica che oggi è molto orientata all'export. Con l'obiettivo di varare interventi coordinati ieri si è tenuto al Mise il primo dei tre tavoli sul settore convocati dal ministro Stefano Patuanelli. Il tema era quello del governo della domanda. I presenti erano una trentina da Fca all'Anfia, l'associazione delle imprese, dai sindacati alle Università. Nuove riunioni si terranno il 18 febbraio e il 4 marzo. «Chiediamo al governo di destinare incentivi a tutte le auto non inquinanti comprese quelle a gas - ha detto Gianluca Ficco della Uilm - Vanno invece evitati provvedimenti spot e ideologici come lo stop ai diesel adottato a Roma, inefficaci per l'ambiente e dannosi per l'industria». Sul fronte dell'auto oggi emergerà un'altra novità di peso: il Parlamento avvierà ufficialmente un'indagine conoscitiva sull'auto e la mobilità 4.0. La notizia non va sottovalutata. In Italia le commissioni d'indagine parlamentare sull'industria (famosa quella del 46 che fu alla base della ricostruzione) hanno sempre portato frutti fecondi con politiche a lungo raggio.

