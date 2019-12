«Tavolo di salvezza nazionale» Mossa di Salvini per il dialogo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Se anche dovessimo avere il voto e vincere, saremmo costretti a governare sulle macerie». A Giancarlo Giorgetti, ex sottosegretario alla presidente del Consiglio del Conte1, tremano da tempo i polsi all'eventualità di tornare al governo. Non che non se la auspichi, ma l'esperienza ancora fresca a palazzo Chigi lo induce alla cautela, anche perchè Salvini a Bruxelles e nelle principali cancellerie è visto come fumo negli occhi per l'alleanza con la destra neonazista tedesca di Afd e il Rassemblement National della...