Tav prioritaria, la Lega ritira l'emendamento Pd e Fi: «Rinuncia grave»

LA POLEMICAROMA In Senato il caso scoppia all'ora di pranzo,nella ovattata sala della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici, dove è in corso la discussione preliminare sul decreto Sblocca-cantieri. La Lega ritira l'emendamento 4.6 e scoppia il finimondo. Cosa diceva l'emendamento ritirato? È presto detto: il decreto norme che, attraverso la nomina di Commissari ad hoc con superpoteri - anche quelli di operare in deroga alle norme di tutela ambientale e paesaggistica - vorrebbe dare un colpo di acceleratore alle opere prioritarie considerate...