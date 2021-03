Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sono in arrivo più risorse per la Torino-Lione dalla Francia e, in prospettiva, anche dall'Europa. Mario Virano, direttore generale di Telt, Tunnel Euralpin Lyon-Turin, la società mista italo francese che gestisce la Tav fa il punto sul più importante cantiere europeo. «Rispetteremo i tempi indicati - dice - e alla fine daremo lavoro a oltre 8 mila persone, costruendo una infrastruttura strategica e green che porterà beneficio a tutta...