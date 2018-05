Tav a rischio: va ridiscussa Ma la Lega evita lo stop

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Se si confronta la bozza sfornata mercoledì sera con il testo del contratto di governo vistato ieri da Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo tre ore di vertice, la linea ad Alta velocità Torino-Lione è salva. Ma come avviene in tutti i compromessi, la Lega dà per vinta la partita. E i 5Stelle, contrari alla Tav, pure. Di sicuro, c'è che a pagare il prezzo del salvataggio rischia di essere il Terzo valico ad alta capacità veloce: la linea ferroviaria che dovrebbe collegare Genova a Rotterdam, attraverso il corridoio Reno-Alpi....