Tatuaggi, è allarme colori «È fuorilegge oltre il 20%»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Colorati, nelle forme più strane e spesso incomprensibili, a vederli sulla pelle fanno una certa figura. Eppure il vezzo di farsi tatuare, sempre più in voga a qualsiasi età - in Italia ce l'hanno circa sette milioni - può riservare amare sorprese. Se non sono sterili e atossici, infatti, i pigmenti usati per colorare la pelle possono essere cancerogeni. Grazie ad un controllo del Comando dei carabinieri per la Tutela della Salute, pochi giorni fa, su 100 campioni analizzati ben 22 sono risultati non conformi per la presenza...