Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Crolla a un nuovo minimo storico il tasso di positività a Nordest. Fra le 8 di lunedì e la stessa ora di ieri, in Veneto sono stati trovati 159 contagiati su 34.431 tamponi e in Friuli Venezia Giulia 34 su 6.459, per cui le rispettive incidenze sono pari a 0,46% e 0,52%. Nella giornata, il doppio bollettino veneto ha contato 242 nuovi casi (422.371 dall'inizio dell'emergenza) e 8 decessi (11.540 in totale). Scendono a 92 (-3) i ricoverati...