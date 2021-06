Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTALONDRA Circa 2,7 miliardi di euro: è questo l'importo che potrebbe entrare nelle casse dello Stato italiano grazie alla nuova riforma della tassazione globale annunciata dal G7 di Londra nei giorni scorsi. «Un successo politico», come lo ha definito il ministro dell'economia Daniele Franco, che però è ben lontano dall'essere già un successo concreto e non lo sarà almeno per diverso tempo, vista la complessità del cambiamento...