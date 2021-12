Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOROMA Sulle tasse il governo trova un compromesso almeno tra i partiti di maggioranza. Ma le misure continuano a scontentare i sindacati. E anche Confindustria si fa sentire. Per il presidente Carlo Bonomi, le misure decise sono solo «una spartizione» tra i partiti degli 8 miliardi. Non c'è nulla, ha detto, per la crescita e per i giovani. Ma sulla possibilità che i sindacati possano proclamare uno sciopero proprio sul...