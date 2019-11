Tariffe a scaglioni dei parcheggiatori abusivi Chi ha l'auto di lusso a Napoli paga di più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENONAPOLI Denunce a raffica, centinaia di contravvenzioni e più di 90 provvedimenti di allontanamento. È il pugno di ferro dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli per stroncare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Già ieri sera, però, la stragrande maggioranza era di nuovo in strada. Eppure, nelle ultime settimane, i blitz dei militari si sono succeduti a ritmi serrati, stanando centinaia di attività illecite e sequestrando 36.380 euro in contanti. I soldi, in banconote di piccolo taglio e monete, sono stati trovati...