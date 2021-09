Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Tanto Sabrina Pattarello è una convinta no-vax, quanto suo padre, Luigino, 72 anni, crede nella scienza e nella medicina. Un abisso divide il padre dalla figlia, ricoverata, da domenica scorsa, in terapia intensiva all'ospedale all'Angelo di Mestre per Covid. Quel Covid che la maestra (sollevata dall'incarico a gennaio) ha sempre negato esista. Lo incontriamo, quasi per caso, davanti alla casa di sua figlia, in via dei Mandorli, a Catene, un...