IL RACCONTO

Atmosfera surreale. Un po' da dopolavoro. Il Dopolavoro Montecitorio. «Eh, sì - dice il deputato Osvaldo Napoli, ex berlusconiano appena passato al gruppo di Toti - fa tutto Draghi e ora ci pensa lui. A noi dei partiti non resta che ripensarci. E trovare le energie, ora che abbiamo toccato il fondo, per risalire la china». Ma ancora non è cominciata questa via crucis e dunque ieri alla Camera mentre il governo superava in scioltezza la seconda fiducia i parlamentari, inchiodati al loro niente per l'intera giornata, un po' vagavano come anime perse in cortile («Non è che hai una sigaretta?») e un po' cercavano diversivi sentendosi fuori ruolo e senza ruolo, se non quello di votare il proprio sì al governo, unanime e omnibus fatta eccezione per quelli di Fratelli d'Italia che una missione ce l'hanno - fare opposizione - e infatti parevano i meno abbacchiati.

«Il problema è che siamo ormai soltanto spettatori», osserva con la solita simpatia ironia l'eterno democristiano Gianfranco Rotondi. E a dargli ragione è per esempio questa scena più da platea di un teatro che da aula parlamentare. Siccome in tempo di Covid i posti nell'emiciclo non sono più fissi e pre-assegnati, i deputati che arrivano per primi si prendono gli scranni migliori. Ed eccoli infatti ad affannarsi, fin dalla prima mattina, per mettere la tesserina del voto nei posti con vista migliore per prenotarseli e per poi godersi più da vicino lo spettacolo dell'unico protagonista in scena: Draghi. Alli mejo posti!, parevano gridare gli onorevoli spettatori. Che poi i posti nelle prime file - e non nel Transatlantico o in piccionaia ormai parti distaccate dell'aula per garantire il distanziamento - sono quelli in cui si può essere visti più facilmente dal banco del governo. Dove siede tra l'altro Roberto Garofoli, il sottosegretario a Palazzo Chigi che si sta occupando delle cariche ancora da assegnare di sottosegretari e viceministri: «Non è che quello mi vede, mi riconosce e mi manda al Mise?», «Non è che mi regala le Infrastrutture?», «Ah, quanto vorrei tornare alla Farnesina... Non è che Garofoli si accorge di me?». Che è quanto starebbe sperando, secondo alcuni colleghi di partito, Manlio Di Stefano, già vice di Di Maio agli Esteri.

HORROR VACUI

Senso di inutilità, horror vacui e clima da dopolavoro nel senso che appena si parla di pallone tutti si eccitano. Ecco allora che una battuta di Roberto Giachetti in aula diventa quella giusta per far passare la mattinata a tutti e i musi lunghi prorompono finalmente in una risata più larga della maggioranza XXL che si è raccolta intorno al governo di Draghi. Il quale a sua volta ride, e assai, tutto onorato. Insomma, Giachetti si rivolge così al premier: «Ho sentito paragonarla a Ronaldo e a Baggio. Mi consentirà di paragonarla al Capitano (Francesco Totti, ndr), al quale riconosciamo lungimiranza, intelligenza e precisione nei passaggi». E' il momento della partitella in cortile, della sgambata scapoli e ammogliati (o maggioranza contro opposizione, o subgoverno di sinistra contro subgoverno di destra, o tecnici contro politici)? Sarebbe bellissimo. Ma per combattere la noia o quello che Rotondi chiama «l'imbambolamento da pericolo scampato» (quello di venire maciullati nelle urne), qualcuno si precipita fuori dal Palazzo per guadagnare scampoli di felicità, guardando quelli di Striscia la notizia che consegnano un Tapiro d'oro alla Boschi perché, spiegano, «nel nuovo governo guidato da Draghi è rimasta senza poltrona. Ma Meb spiega: «Mi sono tirata indietro io dalla mischia, ho detto fin da subito che non volevo nessun incarico». E infatti, lei che durante la crisi era sempre vestita di nero, ora ha smesso di portare il lutto e sfoggia una giacca azzurra. Mentre il lutto lo ha messo l'ex ministra De Micheli ma magari sarà ripescata come vice da qualche parte.

L'AZZURRO

I grillini sarà pure vero che «non sono più marziani» (come da post di Grillo) ma riposano scindendosi e giudicando Crimi che rifiuta di fare il sottosegretario: «Ma quello è matto!». I dem parlano del loro congresso, dell'intergruppo, di Gualtieri sì o Gualtieri no come candidato sindaco di Roma e insomma guida Draghi e sono in modalità dopolavoro. I leghisti hanno adottato (si vede l'intervento del laziale Durigon in cui snocciola cifre e parametri, numeri e statistiche) lo stile da banchiere Draghi. Il quale sfoggia la mascherina azzurra (il colore della unità e della nazionale italiana) con il logo di Palazzo. Ora è definitivamente entrato nella parte.

Mario Ajello

