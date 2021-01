(m.cr.) Non è molto soddisfatto il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin (foto) dopo l'audizione del pm trevigiano Massimo De Bortoli sul crac di Veneto Banca. «La sua è stata una ricostruzione contraddittoria, il pm ha parlato di diverse responsabilità a partire da quelle della società di revisione Pwc: e allora perché ha rinviato a giudizio solo l'ex Ad di Veneto Banca Vincenzo Consoli? - riflette il parlamentare vicentino membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario che ha chiesto di approfondire proprio il filone veneto dei crac - Poi De Bortoli ha posto l'accento sui problemi di organico della Procura di Treviso, ma a Vicenza il processo sulla Popolare sta arrivando a sentenza e stiamo parlando di un ufficio giudiziario dalle dimensioni e problemi simili e di reati equivalenti. La prossima settimana sentiremo i responsabili di quella Procura ma dopo la seduta di ieri credo che sia ancora più urgente sentire Consoli. La mia richiesta di audizione nei suoi confronti è in sospeso, spero che si possa presto convocarlo». Consoli era già stato sentito il 15 dicembre del 2017 dalla precedente commissione d'inchiesta sulle banche presieduta da Pier Ferdinando Casini e in quell'occasione criticò pesantemente l'operato della Banca d'Italia. Quello della vigilanza mancata è un tema rilanciato ieri da altri parlamentari. Oggi doveva essere sentito il sottosegretario all'economia Pier Paolo Baretta, che ricopriva lo stesso incarico ai tempi del tentativo di salvataggio e della liquidazione di Veneto Banca, audizione rinviata per la crisi di governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA