ROMA Dopo la Spagna, la Grecia, la Croazia, l'Italia torna a imporre controlli per chi arriva dalla Francia. Ma sarà un super lavoro per le forze dell'ordine e gli addetti alla sicurezza sanitaria, perché, oltre al normale movimento di passeggeri, esiste il problema dei frontalieri. E cioè di tutti coloro che passano ogni giorno il confine per andare a lavorare. Solo dal nostro paese, infatti, sono circa quattromila le persone che si recano nel Principato di Monaco o in tutte quelle località della Francia che sono a pochi chilometri dai confini italiani. E il percorso inverso viene fatto da chi entra a Ventimiglia.

GLI OBBLIGHI

Per questa ragione, l'ordinanza firmata ieri dal ministro Roberto Speranza ha aperto un nuovo fronte nell'urgenza. L'accordo con Parigi prevede in linea teorica - perché di non facile attuazione - la reciprocità dell'obbligo, ovvero i test effettuati alla frontiera sia in entrata che in uscita. Ma quante persone concretamente sarà possibile monitorare? Molto è affidato al senso di responsabilità dei cittadini, visto che sarà impossibile controllare tutti.

La questione, poi, riguarderà anche porti, stazioni e aeroporti, oltre a tutti coloro che si muoveranno usando la propria auto e che saranno controllati a campione. Come già avvenuto negli altri casi, saranno obbligatorie le verifiche sullo stato di salute di tutti coloro che entreranno da Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Il -de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dove il Coronavirus ha avuto un'impennata. I viaggiatori oltre a compilare l'autodichiarazione, dovranno anche presentare l'attestazione con la quale confermano di essersi sottoposti, «nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo». In alternativa - viene sottolineato nell'ordinanza in vigore da oggi - dovranno sottoporsi «ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento».

E proprio per riuscire a fronteggiare il grande numero di passeggeri che si muovono tra i due Paesi, il commissario Domenico Arcuri, insieme con il ministero della Salute e con il Cts, sta lavorando per rifornire gli aeroporti di tamponi rapidi.

I TIMORI

La decisione è stata accolta con grande preoccupazione dal sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino. «Trovo ragionevole che l'Italia valuti di proteggersi e vale la stessa cosa, per reciprocità, per la Francia - ha affermato - Ma è ovvio che un tale provvedimento equivale a una sorta di chiusura dei confini».

Cristiana Mangani

