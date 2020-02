IL PROCESSO

ROVIGO Ultimi colpi del processo di primo grado sul fantomatico tanko, il bulldozer blindato, sequestrato il 2 aprile del 2014, con un blitz del Ros di Brescia che aveva portato anche a 24 arresti per terrorismo: la richiesta formulata ieri dal sostituto procuratore di Rovigo Sabrina Duò per i 15 imputati che si trovano a processo per l'ultimo filone rimasto in piedi, quello relativo all'accusa di fabbricazione di arma da guerra, è stata di 50 anni complessivi. Perché, al di là del folklore, e di un'estetica del mezzo, che come ha sottolineato il pm, lasciava a desiderare, si sarebbe comunque trattato di un mezzo temibilissimo, come risulterebbe dalla perizia dell'ingegner Giampiero Costanzo, uno dei massimi esperti di mezzi militari, secondo il quale il tanko «era lento, ma non fermabile, una casamatta mobile, particolarmente indicato per un combattimento urbano: per metterlo fuori uso si va in uno scenario di guerra».

I CANNONCINI

Insieme alla ruspa blindata, anche i pezzi di quelli che per l'accusa erano due cannoncini che avrebbero dovuto armare il mezzo. Per i periti che hanno eseguito le prove di sparo in sede di udienza preliminare, «l'effetto è stato paragonabile ad un'arma da caccia ai rinoceronti. Superiore alle armi da guerra di calibro più piccolo». Diversa, ovviamente, la ricostruzione dei consulenti delle difese, che hanno definito il tanko «un costoso ed elaborato carro mascherato da Carnevale» ed i cannoncini «nulla più di inerti tubi metallici», parlando poi di un «procedimento di mera natura politica, basata sulle presunte intenzioni delle persone iscritte».

Le richieste formulate dalla pubblica accusa sono state di 5 anni di reclusione per Tiziano Lanza, 58 anni, di Bovolone, per Luigi Massimo Faccia, 65 anni, di Conselve, e per Flavio Contin, 77 anni, di Casale di Scodosia, questi ultimi due reduci dell'assalto al campanile di San Marco nel 97 con il primo tanko. Di 3 anni e 6 mesi, invece, la richiesta per: Severino Contin, gemello di Flavio; Marco Ferro, 53 anni, di Lendinara; Luca Vangelista, 56 anni, fabbro, nato a Rivoli ma residente a Verona; Corrado Turco, 52enne di Isola Rizza; Stefano Ferrari, 50 anni, di Sulzano, in provincia di Brescia; Andrea Meneghelli, 53 anni, residente a Bovolone; Pierluigi Bocconello, 71 anni, di Chivasso; Antonio Zago, 47 anni di Bovolone; Monica Emanuela Zago, 54 anni, di Isola della Scala, residente a Bovolone; Michele Cattaneo, 39enne bresciano, tornitore di professione. Chiesta invece l'assoluzione per Sergio Bortotto, 58 anni, nato a Vicenza ma residente a Villorba, nel Trevigiano e per il 38enne moldavo Alexandru Budu, residente a Cremona. La sentenza dovrebbe arrivare al termine della prossima udienza, il 17 marzo. La genesi del processo è stata lunga e tortuosa.

LA SOFFIATA

Tutto inizia nel 2011: una soffiata su presunti atti eversivi dà avvio ad un'indagine della Procura di Brescia che porta poi al rinvio a giudizio, con l'accusa di associazione sovversiva, di 48 secessionisti veneti, lombardi, ma anche sardi, organizzatori o aderenti al gruppo L'Alleanza, che secondo quanto riportato nel capo d'imputazione si proponeva di compiere «atti di violenza come l'occupazione militare di piazza San Marco a Venezia per costringere i poteri pubblici a concedere l'indipendenza al Veneto e ad altre Regioni del Nord Italia determinando lo scioglimento dell'unità dello Stato». La Corte d'Assise del Tribunale di Brescia, però, nella prima udienza ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle difese, disponendo che tutto passasse a Rovigo, dove era già stato inviato lo stralcio relativo alla costruzione del tanko, perché Casale di Scodosia, pur nella Bassa Padovana, rientra sotto l'ala della Procura di Rovigo. I due fascicoli vengono riuniti, ma solo per l'udienza preliminare, all'esito della quale cade l'accusa di associazione sovversiva. A sfociare in un processo è, quindi, solo quella per la fabbricazione della presunta arma da guerra. All'interno della quale, aspetto che non ha mancato di strappare qualche sorriso in aula, vi era, oltre a vari equipaggiamenti e strumenti, anche una fiaschetta di venetissima grappa.

Francesco Campi

