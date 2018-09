Tangenti per riavere lo yacht Corruzione, indagato Briatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAGENOVA Grazie a Flavio Briatore il resort in Kenya dell'ex direttore dell'Agenzia delle entrate di Genova, Walter Pardini, sarebbe entrato nel circuito dei vip. In cambio, il manager avrebbe chiuso la sua vertenza col Fisco con una relazione in cui veniva messa in discussione la decisione del giudice di primo grado da fare valere in appello per ottenere una assoluzione. Una corruzione vera e propria oltre che un tentato depistaggio, secondo la procura e il giudice per le indagini preliminari, che ha disposto gli arresti domiciliari...