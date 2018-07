Tangenti, ex senatore russo arrestato in hotel a Cortina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICERCATOCORTINA Tradito dal desiderio irresistibile di vacanze a Cortina. Sapeva che rischiava, e tanto, l'ex senatore della Federazione russa, Dmitry Krivitskiy. Ma ha voluto sfidare la sorte e non rinunciare alle ferie nella Perla delle Dolomiti, organizzate da tempo con la sua famiglia. Lunedì mattina a colazione, nell'hotel a cinque stelle che aveva prenotato per un'intera settimana, è stato arrestato dalla polizia del Commissariato di Cortina. Krivitskiy, 44 anni nato a Mosca, si dichiara un «dissidente politico, perseguitato in...