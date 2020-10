IL FOCUS

ROMA Posti in terapia intensiva limitati, pochi tamponi e dosi di vaccino insufficienti. Nonostante sia stata ampiamente preannunciata, alcune Regioni italiane ora rischiano di trovarsi in parte impreparate davanti alla temuta ondata autunnale del Covid 19. Soprattutto al Sud, ma anche in Lombardia, la tregua estiva non sembra sia stata sfruttata a dovere. Numeri e trend di ieri alla mano, le perplessità più grandi riguardano i posti in terapia intensiva disponibili - vale a dire già attivi o immediatamente attivabili in caso di necessità - nelle strutture sanitarie italiane. Secondo i (pochi) dati che trapelano dal Ministero della Salute aggiornati al 30 settembre, regioni come Campania e Puglia non sembrano affatto pronte. Soprattutto guardando alle cifre di ieri con ben 55 posti già occupati negli ospedali campani e i 196 nuovi contagi pugliesi. Per cui, se è vero che come dichiarato dal Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri nei giorni scorsi, i posti letto complessivi disponibili in Italia sono 6.411 (uno ogni 9 mila abitanti circa), è inevitabile che questi abbiano anche distribuzioni diverse sul territorio. A titolo puramente esemplificativo quindi, senza cioè tener conto delle preziose risorse che sono le terapie sub-intensive già a disposizione e dei 3.500 posti in terapia intensiva che lo saranno a breve (sono già partiti i lavori grazie allo stanziamento di un miliardo di euro), a guardare lo stato attuale delle cose ci si rende conto che alcune sono messe peggio di altre. Se esempi virtuosi sono il Veneto con 825 posti impiegabili, ovvero uno ogni 5.946 abitanti, il Lazio (750, uno ogni 7838 abitanti) e l'Emilia-Romagna (515, uno ogni 8.575 abitanti) in Campania e Puglia le cose stanno diversamente. Nella Regione guidata da De Luca le terapie intensive degli ospedali possono ospitare 415 pazienti (uno ogni 13.975 abitanti) mentre in quella dell'altro governatore neo-confermato Michele Emiliano sono 360 (uno ogni 11.111 abitanti). Questi dati non fotografano una situazione di emergenza vera e propria ma servono probabilmente a dimostrare che qualcuno ha sperato che il Covid non si ripresentasse in forze anziché rafforzare la macchina sanitaria. Ma a preoccupare - se ne è parlato a lungo anche ieri nella riunione del Comitato tecnico scientifico - è anche un'altra lacuna delle Regioni: non tutte sono tempestive nella comunicazione dei dati sui numeri di posti letto delle varie specialistiche occupati da pazienti di Covid-19. Il flusso dei numeri non è costante e preciso per tutte le regioni e questo rende complicato anche programmare interventi di correzione. Si tratta - nell'epoca dell'informatica in cui una qualsiasi catena di hotel sa in tempo reale quante camere libere ci sono nella struttura di Kuala Lumpur e in quella di Siviglia - di una mancanza inspiegabile: «Nel contrasto di questa epidemia la condivisione delle informazioni è fondamentale» spiega un esperto.

VACCINI

Un'ipotesi di programmazione insufficiente che rassomiglia al caso vaccini antinfluenzali già esploso in Lombardia. Attilio Fontana e Giulio Gallera, governatore e assessore alla sanità della Regione, al momento non sono riusciti a garantirsi fiale a sufficienza da inoculare non solo nel 75% della popolazione target (scorte sufficienti per il 66,3% di bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, e over 60) quanto soprattutto negli operatori sanitari. Una serie di errori e ribassi nel corso delle aste indette già a partire da febbraio hanno in pratica portato il Pirellone a doversi rivolgere ora al mercato libero per acquistare il milione e mezzo di dosi mancanti. Data l'enorme richiesta avanzata alle case farmaceutiche da tutto il mondo però, la sanità lombarda ora non solo sarà costretta a corrispondere un prezzo maggiorato (almeno 15 euro per fiala secondo le stime degli addetti ai lavori, contro i 4,5 spesi ad esempio dal Lazio) quanto dovrà soprattutto fare i conti con ulteriori ritardi dell'inizio della campagna vaccinale, già slittato di diverse settimane.

TRACCIAMENTO

L'altro buco nero del sistema è quello dei tamponi e del tracciamento. Anzi, per essere più corretti: ci sono regioni che hanno imparato la lezione dei mesi più drammatici e si sono organizzate, riuscendo ad assicurare un numero di tamponi sufficienti, altre in cui ci sono evidenti ritardi. Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto stanno eseguendo un numero alto di test, come dimostra il rapporto tamponi eseguiti-positivi sotto il 3 per cento. Certo, ci sono problemi perché si sta intasando il sistema, con attese di molte ore per eseguire un tampone, però quanto meno si esegue un numero di test accettabile. Altre regioni invece sono in ritardo. Di nuovo la Campania, che sta eseguendo pochi tamponi visto il numero di positivi che trova ogni giorno (questo significa che molti infetti stanno sfuggendo), ma un discorso simile si può fare anche per altre regioni del Sud, come Sicilia, Puglia e Sardegna, dove i casi stanno aumentando, ma i tamponi sono ancora pochi. Prendiamo la Sardegna: ieri ha trovato 101 positivi, ma con soli 2.056 tamponi, una percentuale del 5 per cento, troppo alta.

Mauro Evangelisti

Francesco Malfetano

