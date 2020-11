IL PIANO

VENEZIA L'uomo non è forse un mammifero, tanto quanto un cane o un gatto? «Hanno tutti sette vertebre cervicali e allattano i loro piccoli, quindi non c'è nulla di trascendentale se chiediamo ai veterinari di fare i tamponi anti-Covid, alla pari dei medici»: a parlare non è Maurizio Crozza, è davvero Luca Zaia e fa sul serio, mentre annuncia a sorpresa la convocazione delle associazioni di rappresentanza dei dottori degli animali, per proporre loro una collaborazione simile a quella sottoscritta con i camici bianchi della medicina generale. «Il tracciamento dei contatti è in difficoltà e sentiamo la pressione sugli ospedali, abbiamo bisogno di tutti», dice il governatore.

IL PRONTO SOCCORSO

Nelle ultime ore dai Pronto soccorso, in particolare della provincia di Padova ma non solo, sono giunte segnalazioni di grandi difficoltà nei ricoveri: anche se arrivano per altre patologie, ma sono positivi al tampone, i malati devono essere dirottati sui Covid Hospital, però non sempre si trovano subito i posti. «Tutti hanno un letto assicura Zaia malgrado i ritardi nella presa in carico. I pazienti rimangono in sala osservazione dei Pronto soccorso perché abbiamo scelto di colonizzare gli ospedali Covid gradualmente: ci è sembrato più ragionevole che invaderli dalla sera alla mattina». Resta però il problema del filtro, che i sanitari dell'urgenza ed emergenza finiscono impropriamente per dover garantire, nella necessità di sopperire alle lacune del territorio. «Un cittadino rivela il presidente della Regione mi ha scritto che il medico di base gli ha detto di caricare in macchina i genitori di 88 e 90 anni e di portarli in Pronto soccorso a fare il tampone, dopo che si è scoperto che la loro badante è positiva. Così non va, dobbiamo risolvere questo problema. Alcuni medici mi richiamano per i toni, ma non siamo qui a pettinare le bambole».

I PROFESSIONISTI

Ecco allora la chiamata alle armi anche dei 2.450 veterinari del territorio, più i 330 che lavorano per la Regione, in aggiunta ai 3.600 fra medici di famiglia e pediatri di libera scelta. «Se fossero disponibili sottolinea Zaia sarebbe un sogno. Parliamo di esperti che all'Università hanno sostenuto due esami di Anatomia e che già effettuano i tamponi sugli animali, mammiferi come gli uomini. Si tratta di validissimi professionisti che potrebbero dare un supporto alle attività dei drive-in. Avremo i colloqui con i sindacati e siamo disponibili a trovare soluzioni alle loro richieste».

Si consuma invece uno strappo con l'organizzazione dei medici ospedalieri Cimo, guidata in Veneto da Giovanni Leoni, che ha diffidato formalmente le Ulss «a non trasferire più medici in aree di cui non sono specialisti e a revocare, in sede di autotutela, eventuali provvedimenti di questo tenore», allo scopo di evitare «prestazioni sanitarie che potrebbero esporre a rischio i pazienti e lo stesso personale impropriamente addetto da ordini di servizio di dubbia legittimità», per esempio per rimpinguare le Terapie semi-intensive sguarnite di personale.

L'ORGANISMO

Nel frattempo la Regione ha deliberato l'istituzione di un Comitato di crisi Coronavirus, «composto da rappresentanti tecnici appartenenti al sistema sanitario regionale e alle strutture regionali direttamente coinvolte nella gestione sanitaria e socio-sanitaria», con l'obiettivo di supportare le scelte della Giunta e del suo presidente, «per fare sintesi delle varie posizioni». Coordinato da Paolo Rosi (Suem), con segretario Franco Botteon (Avvocatura), l'organismo non percepirà alcun compenso e sarà formato inoltre da Luciano Flor (Azienda ospedaliera di Padova), Giuseppe Dal Ben (Ulss 3 Serenissima), Patrizia Simionato (Azienda Zero), Patrizia Benini (Ulss 6 Euganea), Francesca Russo (Prevenzione), Fabrizio Garbin (Servizi sociali), Luca Soppelsa (Protezione civile), Maria Cristina Ghiotto (Cure primarie) e Paolo Fattori (Potenziamento rete ospedaliera).

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA