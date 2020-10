IL CASO

CIVITAVECCHIA Arresti domiciliari per gli sciacalli del coronavirus. Ieri mattina, alle prime luci dell'alba, i carabinieri di Civitavecchia si sono presentati nell'appartamento di Domenico D. e Maria I. e hanno notificato alla coppia l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari Paola Petti. La giudice ha accolto la richiesta della pubblico ministero Allegra Migliorini, avanzata già da venerdì scorso, dove chiedeva la misura nei confronti di entrambi.

I REATI

Lui 50 anni e la sua compagna di 35, dovranno rispondere, per ora, di peculato, esercizio abusivo della professione medica e falsità materiale. Per ora, perché le indagini non sono ancora concluse e potrebbero portare anche ad un estendersi dei capi d'imputazione finora ipotizzati dalla magistratura. Soprattutto se dovesse risultare molto più ampio di quanto scoperto finora il rischio contagio dovuto ai falsi tamponi eseguiti dal medico fasullo. Quelle indagini al momento hanno accertato che la donna, infermiera presso il reparto di ortopedia dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia, si sarebbe appropriata di materiale e strumentazione medica. Tra questa nell'appartamento dove i due convivono, peraltro a pochi passi dal nosocomio, sono state trovate sacche per l'urina, rotoli di garza, lacci emostatici, provette e medicinali. Tutto materiale fornito alla farmacia interna dell'ospedale e da lì ai vari reparti.

Ma l'infermiera, in concorso con il suo compagno, si sarebbe inoltre appropriata anche di tamponi per la ricerca del Covid 19, che però, secondo il difensore dei due non sarebbero stati sequestrati dai militari dell'Arma nella perquisizione effettuata in casa della coppia. Secondo gli inquirenti, comunque, le provette che avevano nell'abitazione in realtà venivano fatte passare per tamponi da Sars-Cov 19 alle ignare persone che si sottoponevano i test. I due inoltre avrebbero formato 14 certificati medici falsi relativi agli esiti dei tamponi naso-faringei, apparentemente rilasciati da due ospedali di Roma (forse il San Camillo e lo Spallanzani) nei confronti di altrettante persone. L'uomo è accusato di aver esercitato abusivamente la professione di infermiere avendo effettuato i tamponi alle persone alle quali ha rilasciato il falso certificato, facendoli risultare tutti negativi.

ALLARME INFETTI

Intanto le indagini vanno avanti, condotte dai militari della compagnia di Civitavecchia insieme ai carabinieri del Nas di Roma. Ora si punta soprattutto a verificare quante persone si siano rivolte ai due indagati per essere sottoposti al tampone. E questo è un aspetto che preoccupa non poco, perché gli inquirenti hanno appurato che l'attività illecita è iniziata già dallo scorso aprile. Le indagini dunque continuano anche per accertare se ci siano state persone poi risultate positive al Covid 19 che, indotte in errore dal falso certificato, abbiano interrotto l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione, rischiando di contagiare una serie di altre persone con cui sono venute a contatto.

Se poi il giochetto andava avanti da aprile, è facile immaginare che le persone contattate dall'uomo possano essere davvero tante. Fin dall'inizio infatti, gli investigatori avevano parlato di almeno 30-35 persone che si erano sottoposte ai test del cinquantenne. Ma intanto emergono poi altri particolari su questa vicenda. Per esempio, dall'analisi effettuata sui telefoni cellulari della coppia, sono venuti fuori dei messaggini che i due si scambiavano. «Ho finito i tamponi si leggerebbe in alcuni di questi sms occorre che me ne procuri altri». Richieste che sovente il cinquantenne rivolgeva alla sua compagna, invitandola a prelevare dall'ospedale altri stick e provette. E poi i computer: la procura è a caccia della prova della falsificazione del vero referto dello Spallanzani, appositamente modificato.

Stefano Pettinari

