ROMA Allarme arancione dell'Interpol. L'alert, trasmesso dall'organizzazione alle forze dell'ordine dei 197 paesi membri, prevede «un assalto» delle organizzazioni criminali in relazione ai vaccini anti Covid-19. «Mentre i governi si preparano a lanciare i vaccini - si legge - le organizzazioni criminali stanno pianificando di infiltrarsi o di interrompere le catene di approvvigionamento». Attacchi che potrebbero avvenire sia fisicamente che attraverso la rete. Il pericolo riguarda anche la falsificazione, il furto, la pubblicità illegale e commercializzazione online di vaccini falsi. Non solo: «Poiché i viaggi internazionali riprenderanno gradualmente - si legge - è probabile che i test per il virus diventino di maggiore importanza con il risultato di una produzione e distribuzione parallela di kit di test non autorizzati e falsificati». Oltre ai pericoli derivanti dall'ordinazione di prodotti potenzialmente letali, che vengono pubblicizzati come curativi, inoltre, un'analisi dell'Unità cybercrime di Interpol ha rivelato che, su 3000 siti web associati a farmacie on line, sospettati di vendere medicinali e dispositivi medici illegali, circa 1700 contenevano minacce informatiche, in particolare phishing, spamming e malware.

