IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA Fino a ieri era una facoltà. E, infatti, fino a ieri solo 650 dei 3.150 medici di medicina generale del Veneto avevano accettato di eseguire i tamponi ai propri pazienti con sintomi tali da far pensare a un contagio da coronavirus. Adesso, è diventato un obbligo: in Veneto, come prescritto da un'ordinanza del governatore Luca Zaia sulla base di un accordo nazionale tra la categoria professionale e il ministero della Salute, tutti i medici di base dovranno eseguire i tamponi laddove ne ravvedano la necessità. Significa che non sarà più necessario recarsi nei Punti di accesso rapido (che comunque non verranno smantellati perché serviranno per eventuali emergenze). Saranno, infatti, i medici a occuparsi degli esami con gli stecchi. Dove? Nel proprio ambulatorio, oppure a casa del paziente, o ancora in un locale messo eventualmente a disposizione dal Comune. I cittadini non pagheranno un centesimo, i medici invece riceveranno 18 euro per ciascun tampone eseguito in ambulatorio, 12 euro se fuori ambulatorio, più «un contributo per il supporto infermieristico». E chi non ci sta? «Chi si esime verrà sanzionato - ha detto Zaia - Non è un atto muscolare, abbiamo dovuto fare una mediazione per arrivare all'accordo e qui non esiste l'obiettore di coscienza. I medici, di cui riconosciamo il sacrificio, sono remunerati». Che tipo di sanzione? Quelle previste dai decreti legge 19 e 33: da 400 a 3.000 euro, ma anche la chiusura dell'attività. Cioè la cessazione del regime di convenzione con il Sistema sanitario regionale.

IL PROTOCOLLO

Come anticipato ieri dal Gazzettino, venerdì sera è stato approvato il protocollo d'intesa tra la Regione e i medici. A maggioranza, perché non tutti erano d'accordo, ma il via libera ha consentito al governatore di emettere l'ordinanza che stabilisce proprio quella obbligatorietà su cui la parte sanitaria era divisa. Va detto che è stato l'accordo collettivo nazionale del 28 ottobre a disporre il coinvolgimento dei medici di medicina generale per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica. Due giorni dopo, il 30 ottobre, il tavolo veneto ha approvato un protocollo d'intesa che va oltre l'accordo nazionale, tanto che qui i medici dispongono il periodo di inizio e fine isolamento non solo per i contagiati, ma anche per i contatti stretti. Non è una cosa di poco conto, perché il medico che prescrive la quarantena di fatto si sostituisce ai Sisp, i Servizi igiene e sanità pubblica. «Il medico di base - ha detto Zaia - diventa ufficiale di sanità pubblica, per cui potrà decidere la misura della quarantena che varrà anche per l'Inps e di fare il tracciamento delle persone che sono state a contatto con il suo assistito». E se queste sono già in carico ad altri medici, dovrà informare i colleghi.

I NUMERI

I medici saranno dotati dei dispositivi di protezione individuale e, per il tramite di Azienda Zero, riceveranno i tamponi. Considerando anche i 500 pediatri con cui la Regione conta di chiudere un'analoga intesa e ipotizzando 50 tamponi a testa a settimana, si arriverebbe ad avere tra i 180.000 e i 200.000 test ogni sette giorni con una media di 20mila tamponi al giorno. Zaia ha precisato che si faranno i tamponi rapidi, cioè gli stecchi da infilare solo nelle narici del naso e che vengono processati in pochi minuti (quelli, per intenderci, contestati dal professor Andrea Crisanti). Sarà il medico di base a decidere a chi e quando fare il tampone, di certo però non potrà più dire al paziente sospetto di recarsi in ospedale. Per quanto riguarda gli screening - a scuola, nelle case di riposo, negli ospedali - non ci sono invece cambiamenti: non se ne occuperanno cioè i medici di base, ma direttamente le Ulss.

NUOVO ATTO

Zaia ha annunciato per i prossimi giorni anche un altro provvedimento per evitare gli assembramenti: «Non sono previste chiusure di attività produttive, ma, tanto per fare un esempio, lo struscio nei centri commerciali può essere evitato». E ha rinnovato l'invito alla prudenza: «Limitiamoci agli incontri indispensabili con gli estranei e non spostiamo quelli che erano i ritrovi al bar in salotto».

Alda Vanzan

