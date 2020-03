IL COLLOQUIO

Scrive al Gazzettino il professor Davide Bassi, già rettore dell'Università di Trento: «Vorrei farvi i complimenti per la precisione e la puntualità con cui avete curato l'informazione relativa allo sviluppo dell'epidemia in Veneto». Una regione che balza ai suoi occhi di Fisico, abituato all'osservazione dei fenomeni e alla loro traduzione in cifre, come un modello da seguire. «Da settimane sottolinea sostengo che il Veneto abbia sviluppato il miglior approccio per affrontare l'epidemia ed il tempo sprecato dalle altre autorità regionali e nazionali prima di seguire la linea scelta dal Veneto costerà al Paese molte sofferenze e perdite che si sarebbero potute evitare».

DECESSI E TEST

Eloquente è l'analisi condotta da Bassi, nel suo blog dedicato ai numeri del Coronavirus, alla relazione fra tamponi effettuati e morti registrati. Come si vede nel grafico qui accanto, la maggior parte delle regioni considerate (i quadratini blu) mostra una proporzionalità tra i due parametri: «Sono tutte realtà in cui i test sono stati fatti principalmente ai sintomatici gravi e, in taluni casi, solo post-mortem». Il puntino viola corrisponde alla Lombardia, «nettamente spostato verso l'alto», a riprova delle tante vittime patite rispetto agli esami fatti, relativamente pochi. Sulla destra ci sono invece l'Alto Adige (in arancione: 149 test per 10.000 abitanti) e soprattutto il Veneto (in verde: 163): «Ambedue mostrano una densità di decessi che si colloca nella fascia più bassa». Stretto geograficamente fra i due è il Trentino (in azzurro), che però ha «circa metà della densità di test e il triplo della densità di decessi rispetto al Veneto».

IL TEMPO

Con i suoi 120 decessi su 2.340 positivi (fonte: Azienda provinciale per i servizi ospedalieri), l'esempio trentino è illuminante rispetto a una desolante certezza, secondo il docente universitario: «Il tempo non è una variabile indipendente. Ritardare di cinque giorni l'avvio dei tamponi al di là dei sintomatici gravi, durante la fase di crescita esponenziale della curva, ha significato raddoppiare i casi di contagio. Qui a Trento si sono perse due settimane per decidere, tanto che solo dalla prossima saranno coinvolti i laboratori dell'Università. Invece il Veneto ha il merito, fin dalla gestione di Vo' che entrerà nei manuali dell'epidemiologia di sempre, di aver ascoltato gli esperti e di essersi mosso subito. Come si vede, la politica non c'entra nulla: amministrazioni dello stesso colore hanno avuto comportamenti diametralmente opposti».

I TURISTI

Il confronto è utile anche a spiegare il motivo per cui località come Canazei registrano, a ieri, un tasso di popolazione contagiata pari al 3,3%, cioè addirittura superiore al valore di Vo' del 21 febbraio. «Con la chiusura delle scuole afferma Bassi molti lombardi si sono spostati nelle seconde case al mare e in montagna. Ecco spiegate le impennate dei casi in Liguria e in Trentino, dove abbiamo paesi pieni di virus portato dai turisti, inconsapevoli mine vaganti che hanno poi fatto rimbalzare l'infezione in un terzo delle nostre case di riposo». Il grafico qui sopra mostra infatti l'andamento simile, quanto a ricoveri (linee continue) e decessi (tratteggiate), fra Liguria e Trentino, con curve ben superiori a quelle del Veneto.

IL RISCHIO

Secondo il fisico Bassi, però, non è troppo tardi per replicare il modello veneto: «Certo, sarebbe stato meglio muoversi prima, anche perché adesso non è con la bacchetta magica che si comprano i reagenti. Tuttavia sappiamo che, prima o dopo, l'epidemia sarà riportata sotto controllo. Ma prima o dopo non fa lo stesso, in termini di vite umane e costi economici. Per questo è importante scoprire e isolare il più velocemente possibile i positivi asintomatici. Fra un po', con l'arrivo del caldo, la gente non ne potrà più di stare in casa e partiranno forti pressioni per allentare le misure. E a quel punto correremo il rischio, in assenza di un vaccino, di reinnescare l'epidemia».

Angela Pederiva

