Tamponamenti e urti agli incroci: indennizzi superiori a 30mila euro

IL SISTEMA

TREVISO Qualche frontale, collisioni agli incroci per precedenze non rispettate ma soprattutto tamponamenti, alcuni anche a catena. Sono nove gli episodi che la Procura di Milano considera falsi incidenti stradali e per i quali chiederà il rinvio a giudizio di 24 persone. I finti sinistri vengono sempre confezionati allo stesso modo: una o più auto tra loro complici che, stando alle constatazioni messe nero su bianco, disegnano traiettorie da kamikaze o si sbattono a vicenda in un filotto degno del miglior colpo di biliardo. Ma gli incidenti, evidenziano le indagini, non devono essere solo di lieve entità: per mettere a segno il colpo grosso servono botti capace di generare danni ingenti, tanto che alcune delle richieste di indennizzo sarebbero arrivate a superare i 30 mila euro solo per i danni alle vetture. Praticamente quasi il costo di una utilitaria nuova di zecca. Per certificare che si fosse trattato in effetti di un maxi incidente non serviva solo chiamare sul posto la Polizia Locale o la Stradale per i rilievi ma bisognava creare il danno da documentare attraverso fotografie ed eventualmente far valutare di persona ai periti assicurativi. E così in molti casi interi pezzi di carrozzeria venivano letteralmente sostituiti con parti ricavate da macchine che sarebbero state acquistate già incidentate.

GLI INFORTUNI

Un mercato, quello dei veicoli da rottamare che gli inquirenti evidenziano essere molto fiorente. La verifica la si può fare facilmente attraverso una ricerca sul web: gli annunci di macchine pronte per lo sfascia-carrozze e che invece vengano offerte per essere comperate a prezzi stracciati sono numerosissimi. Ma alle assicurazioni, oltre ai danni materiali, venivano richiesti anche risarcimenti per gli infortuni causati nei sinistri. Dal classico colpo di frusta a varie lesioni agli arti, per i quali però serve un certificato medico.

Il ruolo di fabbricatore delle finte diagnosi, tutte con almeno 30 giorni di prognosi, sarebbe spettato secondo le ipotesi della procura del capoluogo lombardo al dottor Stefano Galliazzo, che al tempo dei fatti avrebbe lavorato anche in pronto soccorso al Ca' Foncello di Treviso. Il numero di referti medici - truccati, secondo il pm - che gli vengono contestati è impressionante: 4.500, in molti casi delle vere e proprie proroghe a una già lunga convalescenza.

