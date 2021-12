I no-vax tornano dove tutto è iniziato, al varco quattro del porto di Trieste. O perlomeno hanno in programma di farlo. L'informazione, come sempre, è circolata nelle chat di Telegram, diventate teatri della protesta. «È giunto il momento di un'azione decisiva - si legge - nel luogo simbolo della lotta pacifica». Che poi così pacifica non è stata, visti gli sviluppi. C'è anche una data: i movimenti che lottano contro il Green pass e il vaccino si sono dati appuntamento a 48 ore dal Natale, il 23 dicembre alle 14 al porto di Trieste. Non è scontato che riescano ad arrivarci, però, perché l'iter procedurale impone un passaggio in Questura. E il livello di allarme è alto. Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha usato toni duri: «I no-vax? Ormai sono quattro gatti. La manifestazione potrebbe essere solamente la prova della loro esistenza, siamo giunti a quel punto. Non è scontato che ricevano l'autorizzazione e in ogni caso sarà tolleranza zero da parte delle autorità. Non dovranno esserci disordine. Il mio appello? Vadano a vaccinarsi e non rompano le scatole».

