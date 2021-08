Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Il corpo diplomatico dell'ambasciata italiana è pronto a trasferirsi all'aeroporto di Kabul. È questo il piano di evacuazione messo a punto per la nostra sede in Afghanistan se nelle prossime ore la situazione dovesse degenerare con l'arrivo dei Talebani. All'inizio il progetto non era questo. È stato rivisto ieri sera. All'origine l'ambasciatore Vittorio Sandalli e tutti i dipendenti della nostra struttura si sarebbero dovuti...