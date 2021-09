Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOROMA Un governo inclusivo, lo avevano annunciato così i talebani. Ma di donne, neanche a parlarne. «Nel nostro governo sono tutti rappresentati - ha dichiarato il portavoce Zabihullah Mujahid - Non ci sono differenze tra noi, tutti saranno trattati allo stesso modo. Ci sono tutte le lingue, tutte le tribù e i gruppi, non stiamo distribuendo portafogli in base all'identità etnica. Alcuni ministeri devono essere ancora assegnati...