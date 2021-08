Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOROMA La parola chiave è controllo. E il controllo passa anche attraverso la strategia talebana di arruolamento dei miliziani finora inquadrati nei clan che hanno il controllo dei feudi territoriali in una terra montuosa, aspra, con collegamenti precari, frantumata in province abitate da etnie diverse storicamente in lotta le une contro le altre. Per i Talebani che sono arrivati da Kandahar a Kabul, forti anche dell'accordo di Doha...