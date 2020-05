SANITÀ

VENEZIA Usare il Mes per finanziare l'ospedale di Padova. I 36 miliardi di euro, da restituire in dieci anni con interessi contenuti, messi a disposizione dal Meccanismo europeo di stabilità siano un'opportunità per valorizzare le eccellenze sanitarie italiane e in particolare venete. Partendo da questo presupposto Marco Marin, deputato veneto di Forza Italia, chiede al governo che «parte di questi soldi vengano utilizzati per la realizzazione del nuovo ospedale di Padova», mentre l'europarlamentare Antonio Tajani allarga lo spettro perché questa sia un'occasione «per valorizzare le eccellenze sanitarie italiane», specie in previsione della seconda ondata di coronavirus attesa per il prossimo autunno. «Bisogna essere pronti - annuncia il vicepresidente di Forza Italia - perché se la prima epidemia ci ha presi alla sprovvista, la seconda non può fare lo stesso numero di vittime». Ecco che per contrastare quello che Tajani chiama il «nemico invisibile» bisogna difendere e valorizzare le eccellenze che ci sono in Italia. Il che significa «intraprende una politica sanitaria che vada incontro alle eccellenze attraverso investimenti nelle strutture, nelle specializzazioni, nella ricerca, nella formazione e nell'assunzione di medici e di personale sanitario».

LA RICHIESTA

Risorse, quelle che arrivano dall'Europa, destinate alla sanità e che devono essere investite per la tutela della salute. «Di fronte a questa pandemia non si può non riconoscere l'altissimo livello della sanità veneta - prosegue Marin - che ha saputo fronteggiare l'emergenza distinguendosi a livello nazionale, ma diventando esempio europeo e anche mondiale». Una sanità «che non è seconda a nessuna» e tale lo «deve essere anche sul fronte degli investimenti». Da qui il deputato padovano chiede proprio un intervento per l'ospedale della sua città. «Chiedo al governo che destini parte del finanziamento per realizzare il nuovo ospedale di Padova - prosegue Marin - questa città con la sua Università di medicina, i suoi medici e i suoi ospedali è sempre stata un esempio e tale si è dimostrata anche di fronte a questa emergenza. Quindi, in questo le va riconosciuto un primato e il governo deve impegnarsi perché tali risultati vengano valorizzati a partire dal nuovo ospedale».

Un Veneto che non può essere sottovalutato, perché «territorio di crocevia economico e anche turistico - ricorda Tajani - una regione all'avanguardia e che deve essere d'esempio e fare da pilota investendo nella ricerca, fondamentale per uscire da questa situazione. Le eccellenze di Padova, ma anche del Centro e del Sud Italia devono avere risorse per poter lavorare». Questo perché la seconda ondata di coronavirus, se arriverà e quando arriverà, trovi ad affrontarla ospedali attrezzati, personale formato, terapie intensive potenziate e non replichi le trentamila vittime che ad oggi ha fatto in tutta Italia.

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA