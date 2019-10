Taglio del cuneo ai lavoratori Casa, cedolare secca al 12,5%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA I conti iniziano a quadrare e un accordo politico, seppure ancora precario, per il momento c'è. I tre miliardi di euro che mancavano al governo per chiudere la manovra da trenta miliardi sono stati trovati in calcio d'angolo spostando al prossimo anno la scadenza per il versamento delle tasse delle Partite Iva. Chiusa la questione finanziaria, l'attenzione è stata completamente dedicata alle partite politiche. I due nodi principali, Quota 100 e cuneo fiscale, sono stati sciolti. La riforma previdenziale che prevede il...