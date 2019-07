Taglio dei vitalizi, il sì della Cassazione resta aperta la strada della Consulta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO ROMA La guerra sui vitalizi ieri ha vissuto un improvviso sussulto. La Cassazione ha respinto, ma con motivazioni molto articolate, il ricorso contro i tagli presentato da Paolo Armaroli, un ex parlamentare di An che è costituzionalista.Fin qui il fatto. Che in superficie lascerebbe pensare ad una Waterloo per i 2.154 fra deputati e senatori titolari di vitalizio che nei mesi scorsi hanno presentato ricorso (ma non alla Cassazione) e che invece si presta ad una lettura ben più sofisticata.Partiamo dalla Cassazione. Che in sostanza ha...