Taglio dei parlamentari, test legislatura La maggioranza c'è ma ferma a quota 164

IL CASO ROMA Centosessantaquattro, contando anche i senatori del Maie. E' il numero dei sì che il Movimento 5Stelle si aspetta domani quando nell'Aula del Senato si voterà il taglio del numero dei parlamentari. La maggioranza dei 161 non è a rischio, visto che ai voti della maggioranza giallo-verde si sommeranno anche gli esponenti di Fratelli d'Italia. In realtà l'operazione di compattamento M5S-Lega non è così scontata.Intanto mancheranno alcune senatrici M5S perchè in malattia ma potrebbero esserci anche alcune assenze circa una...