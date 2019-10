Taglio dei parlamentari, ok in commissione Ma prima del sì finale il Pd chiede garanzie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Il penultimo miglio è lo specchio riflesso del ribaltamento politico di questa estate. La commissione Affari costituzionali vota a favore del taglio dei parlamentari, e praticamente accade che - ad eccezione del M5s - a votare sì è chi fino ad agosto aveva sempre votato no. Dunque, Pd, Leu e Italia viva, in virtù dell'accordo di governo, si esprimono a favore, Forza Italia e +Europa contro e Lega e Fratelli d'Italia decidono di disertare i lavori. L'ultimo atto parlamentare è atteso per il 7 ottobre, quando la Camera sarà...