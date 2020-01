Taglio dei parlamentari, firme alla Corte rischio ritiro per silurare il referendum

IL CASO

ROMA Domattina o al massimo venerdì saranno depositate in Cassazione le 64 firme dei senatori che chiedono il referendum sulla legge costituzionale che ha tagliato il numero dei parlamentari da 945 a 600. Se tutto andrà per il verso giusto si voterà in primavera. Ma per esserne sicuri occorrerà aspettare fino all'ultimo minuto perché il numero delle firme, 64, è appena superiore alle 63 richieste dalla Costituzione (che parla del 20% dei parlamentari anche di una sola delle due Camere) per indire il referendum. I controlli spettano alla Cassazione che avrà un mese di tempo per verificare. Poi spetterà al governo fissare una data che probabilmente potrebbe coincidere con le Regionali di Puglia, Campania, Veneto, Liguria, Marche e Toscana già in programma.

I TEMPI

E' importante ricordare fin da subito che il referendum non avrà quorum. Quindi fra il sì e il no vincerà l'opzione che prenderà più voti.

Sessantaquattro firme rappresentano una soglia minima che forse nelle prossime ore entrerà in una zona di maggiore sicurezza con l'arrivo di qualche altra adesione che dovrebbe eliminare il rischio di defezioni in zona Cesarini.

Il referendum, secondo alcuni osservatori, potrebbe costituire una spinta ad elezioni anticipate. Se l'appuntamento referendario sarà confermato, infatti, ci sarebbe il tempo per tornare a votare eleggendo 945 parlamentari e non i 600 previsti dalla nuova legge non ancora entrata in vigore. Quindi le segreterie dei partiti in caso di elezioni anticipate nella primavera 2020 avrebbero un maggiore spazio d'azione. Dopo il referendum, il cui risultato appare scontato a favore del taglio, in caso di elezioni anticipate i posti in palio sarebbero ridotti di un terzo.

Com'è noto la riforma, fortemente voluta dai pentastellati e appoggiata dalla Lega durante il governo giallo-verde, è stata approvata lo scorso 10 ottobre con la quarta lettura da parte della Camera con un voto plebiscitario. Il taglio fu votato anche dal Pd che però chiese ai pentastellati di concordare assieme una serie di correzioni (legge elettorale e nuovi regolamenti alla Camera) per mitigare alcuni effetti assurdi di un taglio così forte dei parlamentari.

Com'è noto, infatti, l'attuale legge elettorale è per un terzo maggioritaria con parlamentari eletti su collegi che vanno al candidato più votato. Se non venisse cambiata, la legge assegnerebbe una sessantina di senatori con collegi maggioritari enormi, composti da 800.000 elettori. Insomma l'eletto rappresenterebbe un elettorato enorme e più di una provincia come non accade in nessun paese democratico.

L'obiettivo del taglio è quello di ridurre il numero dei deputati da 630 a 400 (8 dall'estero contro gli attuali 12) e quello dei senatori da 315 a 200 (4 dall'estero contro gli attuali 6). Ma le due Camere continuerebbero ad avere gli stessi poteri come accade solo in Romani fra i 27 paesi Ue.

Diodato Pirone

