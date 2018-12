Tagli al Reddito e fiducie, M5S teme defezioni in aula

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La proroga ai balneari, gli incentivi agli inceneritori, il reddito di cittadinanza che si sgonfia come un soufflé. E in mezzo tanti, troppi, decreti. Approvati a colpi di fiducia. Agganciate all'ottovolante della manovra, le truppe pentastellate sono in fibrillazione da giorni, immerse in un caos di provvedimenti ed emendamenti di cui alcuni ormai non hanno nemmeno più cognizione. BARZELLETTA«Non sappiamo più nemmeno che cosa votiamo, non c'è nemmeno il tempo di capire. Così non si può andare avanti, il Parlamento è...