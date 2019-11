Tabacco, tassa sulle cartine Azienda trevigiana: stop al piano per 140 assunzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Dopo plastic tax e sugar tax, il fronte della rivolta delle imprese contro le nuove accise annunciate dal Governo tocca ora la cosiddetta tassa sulle cartine. A guidare la protesta è Ita, gruppo trevigiano tra i maggiori in Italia nella commercializzazione di prodotti e servizi per tabaccherie. Ed è una bocciatura su tutta la linea: secondo l'accusa, l'aumento dell'imposizione fiscale sul tabacco trinciato a taglio fine, quello utilizzato per confezionare le sigarette fai da te, e sui relativi accessori, come filtri e cartine,...