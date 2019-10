Svolta venetista dei grillini: autonomia subito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Con un lungo post sulla pagina Facebook del M5s Veneto, i consiglieri regionali Jacopo Berti (foto) e Manuel Brusco hanno spiegato la loro presenza sabato al PalaGeox di Padova con gli autonomisti del Partito dei Veneti e spiegato, con posizioni assai lontane dal movimento romano, che tipo di autonomia va portata a casa. «La Lega li ha presi in giro per quasi 10 anni di governo. L'ultima volta in 14 mesi da vice premier, Salvini ha pensato solo a prendere consensi in meridione, fregandosene del Veneto. Gli autonomisti finalmente se ne...