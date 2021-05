Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LITORALEVENEZIA Due ottime notizie sul fronte del turismo a Nordest, al via da oggi sulla costa con l'apertura ufficiale di gran parte degli stabilimenti balneari: l'aeroporto Marco Polo inserito tra gli scali con voli covid-tested; cade l'obbligo della quarantena per gli stranieri in arrivo. E' l'effetto delle ordinanze firmate ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza, che per prima cosa ha esteso la procedura covid-tested anche per...