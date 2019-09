Svolta Iran, anche le donne potranno andare allo stadio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO ROMA Finora era rimasto fuori solo l'Iran, l'unico Paese al mondo a vietare ancora alle donne l'ingresso in uno stadio. Veniva considerato un atto immorale, un oltraggio al pudore. Persino l'Arabia Saudita, altra nazione che non brilla per essere rispettosa dei diritti umani e femminili, mesi fa aveva tolto il bando. A Teheran c'è voluta la morte assurda di una giovane tifosa, una sorta di martire della libertà, Sahar Khodayari. IL GESTO CHOCÈ lei ad aver risvegliato le coscienze, acceso i riflettori sul governo di Teheran e sui...