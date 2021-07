Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Un mese di rinvii e poi, all'improvviso, nel pomeriggio di ieri la notizia. Secca, definitiva, che non lascia scampo (sì, c'è una possibilità di impugnarla ma i paletti per rovesciarne il contenuto sono strettissimi) e che regala a Marco Zennaro molto più di un semplice sospiro di sollievo. Perché quello messo a punto ieri è un passaggio fondamentale che avvicina in modo quasi decisivo il quarantaseienne imprenditore...