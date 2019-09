Svolta 5Stelle: «Professionisti in politica» E alla scuola Rousseau è assente Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTO«Formiamo professionisti nella politica, non della». Enrica Sabatini calibra bene la preposizione articolata. Fuori dal Tempio di Adriano - da sempre teatro del potere romano e dei libri di Bruno Vespa - la socia di Rousseau illustra la svolta del M5S. Il «non-partito» che nacque 10 anni fa sull'onda rabdomantica del vaffa di Beppe Grillo e sulle intuizioni di Gianroberto Casaleggio ha piazzato qui dentro la scuola di formazione per amministratori, Open Comuni. Non solo corsi online, ma ora anche lezioni frontali. Al Tempio di...