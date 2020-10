LA MISURA

VENEZIA Da oggi il Veneto è ufficialmente in quarantena per la Svizzera. Con il 12 ottobre, infatti, all'ingresso nella Confederazione Elvetica scatta l'obbligo di mettersi in isolamento domiciliare per dieci giorni per chi ne ha trascorsi altrettanti nelle quattro regioni italiane considerate ad alto rischio di contagio (le altre sono Liguria, Campania e Sardegna). «Trovo il momento particolarmente sfortunato in quanto parecchi nostri connazionali hanno fatto rientro in Veneto approfittando delle ferie scolastiche di ottobre (Herbstferien) e la misura non potrà che creare disagi al loro ritorno», dice Luca Sponton, originario di Adria ma residente a Zurigo, dove presiede il Caves.

IL CALCOLO

Quest'ultimo è il Comitato delle associazioni degli emigrati veneti in Svizzera. Per avere un'idea di quanti sono, basta considerare che gli iscritti all'Aire in quel Paese sono 44.154, il che ovviamente rappresenta una stima per difetto della presenza effettiva. Inevitabilmente la misura coinvolge soprattutto loro, insieme ai turisti svizzeri che avevano appena ripreso a frequentare il Veneto, regione che pure evidenzia meno infezioni della Lombardia e un'incidenza inferiore a quella della stessa Svizzera. «La quarantena per chi rientra dal Veneto sottolinea però Sponton è semplice frutto di calcolo matematico, in quanto la Confederazione per motivi precauzionali ha deciso l'isolamento preventivo per tutti coloro che rientrino da regioni italiane con un rapporto di casi Covid superiore a 60 su 100.000 abitanti». Il tasso veneto, nelle ultime due settimane rilevate, risulta pari a 60,84. «Si potrebbe discutere a lungo sui numeri e sull'opportunità aggiunge il presidente del Caves ma mi preme sottolineare che la misura è generale e non specificamente indirizzata alla nostra regione».

Al netto dei problemi che la prescrizione causerà ai veneti di ritorno, perciò, il referente degli emigrati ne condivide la finalità: «Credo sia importante tenere sotto controllo la diffusione del virus per evitare che si ripropongano le criticità vissute nei mesi di marzo/aprile. Il numero di contagi da Covid in Svizzera è aumentato in maniera considerevole nelle ultime settimane. I nuovi casi giornalieri si avvicinano oggi ai picchi di aprile, anche se con un numero di ospedalizzazioni molto inferiore. Si parla oramai di seconda ondata, e sebbene al momento non ci siano problemi di capacità per gli ospedali, il governo federale si sta muovendo velocemente per evitare un secondo lockdown».

LE DIFFICOLTÀ

Le difficoltà di Berna nella gestione del problema sono state ieri riportate dal Corriere del Ticino: «Vista l'esplosione di casi di Coronavirus in Svizzera, in alcune regioni il tracciamento dei contatti delle persone risultate positive al test del Covid non è più possibile. Esiste quindi il rischio che le catene di trasmissione non possano più essere interrotte. Il team di tracciamento di Zurigo, ad esempio, è talmente sovraccarico che il cantone lascia alle persone positive il compito di notificare ai loro contatti il rischio di un'eventuale infezione».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA