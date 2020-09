IL REFERENDUM

GINEVRA Con quasi il 62% di voti contrari, gli svizzeri hanno bocciato l'iniziativa della destra sovranista contro l'immigrazione che avrebbe condotto il Paese, benché non membro dell'Ue, ad una sorta di Brexit in salsa elvetica. Promosso dall'Unione democratica di centro (Udc), primo partito svizzero, il referendum chiedeva di porre fine all'accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e Ue e stabiliva che «la Svizzera disciplina autonomamente l'immigrazione degli stranieri». Un rischio per i tanti italiani che lavorano oltre confine. Il No ha prevalso in tutti i cantoni tranne Ticino (53,1% di Sì), Svitto, Glarona e Appenzello Interno. In caso di vittoria dei Sì, i lavoratori europei non avrebbero più potuto avere libero accesso al mercato del lavoro elvetico e si sarebbe tra l'altro innescata la cosiddetta clausola ghigliottina che lega tra loro i sette accordi raggiunti nel 1999 tra Berna e Bruxelles che consentono all'economia svizzera un ampio accesso al mercato unico: se uno di questi accordi cade, anche gli altri sono abrogati. Il governo aveva fatto campagna contro l'iniziativa dell'Udc, con la ministra della Giustizia Karin Keller-Sutter che aveva messo in guardia gli elettori dalle gravi conseguenze sull'economia del Paese e sui rapporti con l'Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA