IL FOCUS

ROMA La Svezia fa i conti con la realtà: oltre cento morti nel giro di 24 ore, per un totale di 591 decessi e con i contagi in crescita a quota 7.700. Nell'ultimo Stato europeo dove è ancora possibile andare al pub con gli amici o affollare le strade dello shopping, le cose cambiano e il governo svedese ha ricevuto l'ok alla legge che gli conferirà i poteri speciali per chiudere eventualmente ristoranti e bar, limitare gli spostamenti e gli assembramenti di persone, in caso l'epidemia peggiori. Ma la legg si applicherà solamente dal 18 aprile, dieci giorni in cui può succedere di tutto, e in ogni caso qualsiasi misura del governo resterà sotto il controllo del parlamento che potrà annullare ogni decisione entro 3-4 giorni.

L'atteggiamento morbido ha suscitato critiche dentro e fuori il Paese. Sui quotidiani locali editoriali invitano a «trarre insegnamento dal caso di Boris Johnson e limitare l'infezione», come scrive da Stoccolma il Dagen Nyheter, anche se il mood dominante sembra essere quello espresso sul The Spectator dall'economista conservatore Fredrik Erixon, che taccia di «totalitarismo» - tirando in ballo Orwell - quella che definisce «la cultura del lockdown». Intanto anche gli Stati confinanti guardano con preoccupazione crescente alla curva dei contagi registrata nel Paese. La Finlandia ha annunciato che applicherà controlli più severi alla frontiera con la Svezia per ridurre ulteriormente gli arrivi.

R.E.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA