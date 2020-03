SUSEGANA (TREVISO) Multato in strada, a 150 metri da casa sua. Dunque malgrado si trovasse entro la «distanza non superiore a 200 metri» dal luogo di residenza, prescritta dall'ordinanza regionale per fare «l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia». È quanto capitato ieri pomeriggio a Paolo Zanin, giovane imprenditore che abita a Colfosco di Susegana: il 24enne è stato sanzionato dalla polizia stradale di Treviso con un verbale da 400 euro, ridotti a 280. La contestazione? «Violava le prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico lasciando senza giustificato motivo il proprio domicilio. Risultava infatti che fosse in atto uno spostamento individuale non motivato da esigenze lavorative, di necessità urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni». Premette il trevigiano: «Non ho cercato scuse. Ho spiegato che ero uscito in pantaloncini per fare 200 metri e tornare indietro, come permette l'ordinanza. I poliziotti mi hanno risposto che il governatore Luca Zaia può dire quello che vuole, ma che se non si ha un cane da portare fuori o le sigarette da andare a comprare, bisogna stare a casa. Ho sbagliato a capire io, e con me molti altri, o le disposizioni regionali vengono smentite dai controllori statali?». (a.pe.)

