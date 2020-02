L'INDISCRETO

La candidatura di Roberto Gualtieri alle suppletive per la Camera diventa un caso. Almeno per il centrodestra. Il ministro dem dell'Economia correrà per il collegio Roma 1. Per il premier Giuseppe Conte, che ieri ne ha dovuto parlare nel Question time al Senato, «non ci sono profili di ineleggibilità né di incandidabilità». Anche perché «in passato, nelle diverse scadenze elettorali ministri e presidenti del Consiglio si sono sempre presentati alle elezioni svolgendo, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, le campagne elettorali», ha continuato Conte, rispondendo all'interrogazione di Ignazio La Russa (FdI). Che ha battuto sull'opportunità politica di chi «adesso dovrà gestire oltre 400 nomine in un governo che non è a fine mandato».

L'offensiva di Fratelli d'Italia nei confronti del ministro-candidato è partita ormai da giorni. Anche sull'emendamento per salvare la Casa delle donne - inserito nel milleproroghe, ma poi ritenuto inammissibile - è scoppiata la polemica. Si trattava di un contributo da 900mila euro proveniente da un fondo del ministero dell'Economia.

La partita si è spostata anche in Rai: Federico Mollicone, membro in vigilanza in quota Giorgia Meloni, è riuscito a ottenere che per le suppletive tutti i candidati (a Roma sono otto) si confrontino in un dibattito pubblico sul Tg3Lazio. In generale, anche sull'esposizione televisiva è dovuto intervenire il premier: «Spetterà all'Agcom valutare il corretto bilanciamento dei tempi dedicati alla presenza del ministro, indispensabile per una efficace comunicazione istituzionale, rispetto a quelli dedicati in qualità di soggetto politico che partecipa alla consultazione».

S. Can.

