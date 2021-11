Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOROMA Ripristino della possibilità di fruire di tutte le agevolazioni per ristrutturazioni edilizie (e non solo il superbonus) con la formula dello sconto in fattura. E via libera al 110 per cento nelle villette senza soglia Isee a 25 mila euro, ma con l'obbligo di presentare in tempi rapidi la certificazione di inizio lavoro asseverata. Insieme alla proroga della cosiddetta Opzione donna per il pensionamento anticipato delle...