INCENTIVIROMA Proroga del superbonus non messa nero su bianco nel Pnrr ma blindata politicamente grazie all'impegno del ministro dell'Economia, che alla vigilia della prossima legge di Bilancio dovrà cercare le risorse per un'estensione generalizzata del beneficio al 2023, magari attingendo anche ai fondi non spesi in questi non facili primi mesi di avvio. La formulazione usata nel documento a proposito della detrazione del 110 per cento...